Следственный комитет Армении сообщил, что блогер и азербайджанофоб Микаэль Бадалян задержан по подозрению в распространении ложных сведений о готовящемся теракте.

По предварительным данным СК, Бадалян 11 апреля 2022 года в своем ТГ-канале дал ложную информацию о готовящихся терактах в Ереване и за его пределами.

В опубликованной 11 апреля записи блогера говорится, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы пытается создать чрезвычайную ситуацию в стране, чтобы сорвать свою поездку в Москву 19 апреля. А для этого «будет использована террористическая организация «Сасна Црер»», которая, может быть, проведет теракты в разных регионах Армении.