На Донбассе за день было уничтожено до 130 российских военных. Об этом в пятницу, 22 апреля сообщает Оперативно-тактическая группировка «Схид».

Отмечается, что сегодня российские войска совершили три атаки. Украинские защитники продолжают сдерживать врага.

«Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В результате был уничтожен склад с топливом и боеприпасами. Продолжаются бои», — говорится в сообщении.

Потери врага, по данным группировки «Схид» составили:

личного состава — до 130

танков — 3

БМП — 3

БТР — 4

ББМ — 1

Автотехники — 13

БПЛА — 2.