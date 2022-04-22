На Донбассе за день было уничтожено до 130 российских военных. Об этом в пятницу, 22 апреля сообщает Оперативно-тактическая группировка «Схид».
Отмечается, что сегодня российские войска совершили три атаки. Украинские защитники продолжают сдерживать врага.
«Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В результате был уничтожен склад с топливом и боеприпасами. Продолжаются бои», — говорится в сообщении.
Потери врага, по данным группировки «Схид» составили:
личного состава — до 130
танков — 3
БМП — 3
БТР — 4
ББМ — 1
Автотехники — 13
БПЛА — 2.
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