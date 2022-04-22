Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил христианской общине Азербайджана поздравление с Пасхой. В поздравлении говорится:

Уважаемые соотечественники, сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана со священной Пасхой, желаю всем вам здоровья и счастья.

Азербайджан исторически был и сегодня является родиной для каждого, кто здесь проживает, независимо от языка, вероисповедания, этнической принадлежности. В нашей стране, где господствует высокая культура сосуществования, между отдельными народами и религиями сформировались дружеские и братские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Сохранение и поощрение в нашем обществе этнокультурного разнообразия, богатых мультикультуральных ценностей, многовековых традиций толерантности являются одним из основных направлений осуществляемой нами государственной политики.

Азербайджан, где обеспечиваются всестороннее внимание и забота о культурном наследии различных народов, является одной из немногих стран, где существуют образцовые отношения между государством и религией. В условиях такой национально-духовной солидарности наши соотечественники-христиане сохраняют свои обычаи и традиции, религиозные верования, язык и культуру, достойно выполняя гражданский долг, принимают непосредственное участие во всех сферах общественно-политической, социально-культурной жизни.

Дорогие друзья!

Пасха, которую вы ежегодно торжественно празднуете в Азербайджане, является олицетворением обновления, возрождения, чувств милосердия и сострадания. В этот радостный день еще раз желаю всем вам хорошего праздничного настроения, радости и благосостояния вашим семьям.