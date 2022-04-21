Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к России с призывом уважать международное гуманитарное право и прекратить блокаду украинского Мариуполя.

Об этом Макрон написал в соцсети «Твиттер».

Макрон заявил, что ситуация в Мариуполе постоянно ухудшается. Гражданские стали бесправными заложниками армии РФ.

«Десяти тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, позволить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь», – написал президент.