Бывший украинский футболист российского происхождения Александр Алиев заявил, что все спортсмены в РФ должны осудить вторжение в Украину.

«Я ни одного футболиста не услышал, ни одного, хотя я вижу, что мои сториз смотрят многие, тот же [российский футболист Денис] Глушаков. Просто обо##ались. Обо##ались во всем. Они боятся. Сказал бы один, сказал бы второй, третий, я думаю, все было бы по-другому. Спортсмены должны говорить», – отметил Алиев.

Он осудил работающего в РФ украинского футболиста Анатолия Тимощука, который не выразил свою позицию.

«Это обо##анный дятел. Как говорится, променял страну. Променял, можно сказать, своих родителей. Его отец в Луцке находится в теробороне. А эта падла сидит в Питере на ж##е ровно и зарабатывает деньги. Ему все равно на страну. И то, что он ленточки [желто-синие] надевал на свою тупую бошку, то, что красил свою харю нашими украинскими флагами, это были просто одни понты», – считает Алиев.