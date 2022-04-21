В зоне Операции объединенных сил украинские войска дали достойный отпор попыткам прорыва российских подразделений. В десятке отраженных атак Вооруженные силы уничтожили танки и другую технику РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.

За сутки защитники Украины успешно отбили 10 атак врага. Благодаря их умениям враг понес существенные потери.

«В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10″», – говорится в сообщении.