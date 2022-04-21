Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сейчас Россия «возвращает себе территории».

Сегодня в Госдуме председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина представляла годовой отчет о работе ЦБ. Во время обсуждения заморозки золотовалютных резервов ЦБ за рубежом Володин сказал следующее:

«Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили. Нам надо их возвращать. И задачу так надо ставить <…> У нас много что забрали. Сейчас страна возвращает себе и эти активы, и территории. Так же и здесь. И деньги вернем, еще и проценты выплатят. Надо в это верить».

Отметим, что с самого начала войны российские власти неоднократно заявляли, что в цели «спецоперации» не входит оккупация Украины.