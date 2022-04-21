Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина ожидает поставок тяжелой техники из стран Запада в ближайшее время, но, в частности, ни одного истребителя в рамках военной помощи до сих пор не получила.

«По факту истребителей у нас нет. Никаких поставок каких-либо самолетов у нас еще не было. На сегодня я подтверждаю, что потеплели отношения с Западом… и мы видим попытки увеличить поддержку и в направлении тяжелой техники… Мы ждем этого и думаем, что это правда, что это будет у нас», — сказал Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV, видео которого размещено в телеграм-канале Офиса президента Украины в четверг.

Касательно поставок тяжелой техники, он добавил, что у украинской стороны «есть предварительные даты и есть предварительные гарантии».

На вопрос, получила ли Украина на данный момент обещанное французской стороной оружие, Зеленский сказал, что «некоторые вещи мы получили, что касается деталей, я не готов об этом говорить откровенно. Но есть вещи, которые мы ожидаем и очень ожидаем, мы получили сигнал, что у нас будет возможность это получить в ближайшее время».

«Мы благодарны Франции за то, что она нас поддерживает, и другим странам ЕС благодарны… Что касается конкретики, из Франции мы получаем медицинскую помощь, получили гуманитарную помощь, и мы очень ждем военной помощи. Это правда. Мы видим письма о конкретных вещах и мы ждем этого. Скажу вам откровенно, я верю народу Франции и верю руководству вашей страны, что мы сможем все-таки все это получить, и это увеличит мощность нашей обороноспособности», — добавил Зеленский.