Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман накричал на советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, когда последний упомянул убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Business Insider.

Встреча между Мохаммедом бин Салманом и Салливаном произошла в середине прошлого года. Отмечается, что принц планировал сохранять сдержанный тон во время беседы, однако не выдержал и сорвался на американца сразу же, когда последний упомянул про убийство Джамаля Хашукджи саудовцами. Будущий глава государства также пригрозил, что Саудовская Аравия не будет расширять добычу нефти.