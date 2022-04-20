Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская 19 апреля в интервью чешскому еженедельнику Respekt рассказала, какой была ее реакция на информацию, что группа кадыровцев после нападения РФ на Украину планировала покушение на жизнь ее мужа.

По словам супруги украинского президента, она сперва восприняла все как устрашение, но после того, как весь мир увидел, что российские оккупанты «убивают в Украине детей, расстреливают семьи, насилуют женщин», поняла, что «Россия способна на все».

Зеленская подчеркнула, что после нападения России на Украину каждая украинская семья оказалось под прицелом российских оккупантов, «просто потому, что живет на своей земле».