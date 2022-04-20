Периодически случается, что дерзкие и непозволительные выходки участников социальных шоу-передач на азербайджанских телеканалах и деградирующие представители общества, приглашаемые на передачи в качестве экспертов и гостей, становятся предметом справедливого возмущения общественности. Люди остро реагируют на негативные проявления и потому радует, что равнодушие и распущенность еще не поглотили человечество с головой.

Между тем СМИ не в малой степени отвечают за нравственное воспитание населения, и мы неоднократно писали об этом. Сегодня на вопросы Minval.az о происходящем, качестве работы отечественных телеканалов, их недостатках, карательном механизме и проблемах телерадиовещания в эксклюзивном интервью отвечает председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров.

— В социальной сети распространяют видеокадры, в которых участники шоу-передач не следят за своими словами, позволяют себе, нецензурную лексику, оскорбления в адрес друг друга, унижения, вмешательство в личную жизнь, при этом ведущий не одергивает их, не делает замечаний. Они считают, что имеют право осуждать этих людей, выступают в роли следователей и судей. Да, герои этих передач, действительно, нуждаются в том, чтобы их научили правильно и по-человечески жить, они не знают своих прав, но это не значит, что ведущие могут позволить себе и окружающим позорить их на всю страну. На этих передачах обсуждаются такие вопросы, как супружеская измена, рождение детей вне брака, уход из семьи, то есть чужое грязное белье, как будто все это является уголовным преступлением. Если ведущие нацелены на то, чтобы бороться с пороками общества, то, наверное, следовало бы начать с причин, а не со следствий. В свете всего происходящего хотелось бы спросить: Есть ли у Аудиовизуального совета полномочия давать рекомендации, контролировать процесс соблюдения правил и применять административные санкции в отношении нарушивших действующие нормы?

— Полномочия у нас, конечно, есть и они соответствуют тем, что прописаны в законе, в том числе административные санкции. Своевольно применять санкции Совет не может, в этих случаях мы руководствуемся недавно вступившим в силу Законом «О медиа», а также рядом других законов. Рекомендации и предупреждения также являются частью процесса регулирования сферы. Так, например, последнее публичное предупреждение было вынесено 15 апреля.

Вы отметили несколько моментов, я бы хотел по ним высказаться.

Касательно мата и нецензурной лексики — в нашем эфире согласно закону, ругательные, матерные слова запрещены и абсолютно уверенно скажу, что это явление крайне редкое для азербайджанского телеэфира. Последний подобный факт имел место в мае 2020 года, тогда же эфир телеканала-нарушителя был приостановлен на несколько часов. После того случая подобных нарушений зафиксировано не было. Эту информацию легко проверить, так как все подобные случаи попадают не только в наше поле зрения, но и на просторы интернета.

Долгое время в эфирах телеканалов не фиксировались факты рукоприкладства в студиях, однако неожиданно, буквально за одну неделю произошло три таких случая на двух телеканалах. Можно назвать это весенним обострением, или эффектом домино, можно сослаться на непредсказуемость ситуаций в прямом эфире, в котором сложно все отрегулировать до мелочей. Но три случая за неделю мы расцениваем иначе, а именно как то, что рукоприкладство может превратиться в систематическое явление и стать частью редакционной шоу-передач. Это абсолютно неприемлемо. Мы предупредили каналы и в частном порядке, и опубликовали предупреждение на сайте, что после этого любую драку в эфире любого телеканала будем рассматривать не как случайный эксцесс, а как предумышленное событие, и в обязательном порядке будем применять санкции. Нельзя допускать, чтобы драки в эфире превратились в норму. Да, драки в студиях — обыденность для телеэфиров многих других стран, но зачем перенимать худшее?

— Сколько за этот год было применено санкций в отношении нарушителей?

— В 2020 году было применено достаточно много санкций, и они дали хороший эффект. Как результат, в 2021 году было меньше нарушений и меньше санкций. Хотелось бы надеяться, что в этом году их будет еще меньше. Наша задача – работать не на увеличение количества штрафов, а на минимизацию нарушений. Ни в коем случае не допускать превращения отдельных нарушений в систематические – в этих случаях наказание неизбежно и телеканалы об этом хорошо осведомлены.

Наиболее проблемной и сложной является регуляция сегмента социальных передач. Это тип передач, идущих в прямом эфире и, как правило, они бурлят эмоциями. Следствие – как вы ранее озвучили — потеря самоконтроля участников передачи, их взаимные оскорбления, претензии. При разборе таких случаев обязательно нужно делать различия между претензиями, позициями, осуждением и оскорблениями. Эта та самая конфликтная журналистка. Пример для понимания – участнице передачи, которая как выяснилось, плохо ухаживает за своими детьми, эксперт говорит: «Какая же ты мать? У таких как ты нужно отбирать детей!» Это позиция эксперта – с ней можно согласиться, или нет – вопрос дискуссионный. Но это заявление не нарушает закон «О Медиа». Другое дело, если эксперт позволяет себе вольность и от претензий переходит к прямому оскорблению участника. Это оскорбление не обязательно подпадает под категорию мата, однако все прекрасно знают, можно грубо оскорбить и без употребления подобных слов.

Совет 15-го апреля предупредил телеканалы, что такого рода оскорбления недопустимы и что телеканалы должны плотно работать с гостями и экспертами для неповторения подобных ситуаций, в противном случае мы так же будем рассматривать эти факты как часть редакционной политики. При этом хотел бы еще обратить внимание читателей на один нюанс – в данной ситуации не Совет, а суд определяет, является ли то или иное мнение оскорблением.

— Даже сами судьи порой не могут разобраться, что есть мнение, а что есть факты. К сожалению, у нас нет платформы, где ведущие специалисты в сферах журналистики и права собирались бы вместе и обсуждали тонкие грани в конфликтах, дискутировали на эту тему, а потом самые интересные выступления протоколировались бы и издавались бы как некое руководство. Это очень большое упущение.

— Я бы хотел, чтобы такая платформа была и, чтобы в нее были включены телевизионные журналисты различных сфер. Пока же такой платформы нет, Совет принимает некоторые шаги, направленные на решение текущих проблем. В прошлом и в этом году проходили специальные закрытые собрания с редакциями телеканалов, где центральным вопросом были озвученные вами проблемы и решение их в рамках механизма саморегуляции.

Впервые об этом говорю: телеканалы в рамках обсуждений выработали определенную позицию по темам, освещаемым в эфире, в первую очередь в социальных передачах. Например, редакциями было решено не акцентировать внимание на темах, связанных с самоубийствами, так как некоторые зрители могут воспринять это как норму, руководство к действию, возможность широкого освещения проблемы, из-за которой они собираются покончить жизнь самоубийством. И, если вы следите за эфиром, то знаете, что таких широких обсуждений по теме не происходит. Есть и другие договоренности между телеканалами, о которых я не считаю корректным распространяться, но в целом скажу, что они соблюдаются, даже ценой того, что телеканалы иногда теряют потенциальную аудиторию.

Говоря об аудитории, надо сказать и о другом. В соцсетях нередко озвучивается довольно радикальная позиция, заключающаяся в том, что социальные проекты надо закрыть. Допустим, закрыли. И что? Все эти передачи имеют свои аналоги на турецких и российских каналах, к которым у нашего зрителя широкий доступ. Причем, эти передачи там значительно более скандальные и откровенные. Будет зритель смотреть то же самое, но уже там. Передачи уйдут в интернет, где вообще о какой-то регуляции говорить не приходится. Местное телевидение однозначно потеряет в аудитории, кто от этого выиграет? Убежден, что нужно аккуратно работать с социальными передачами и убирать откровенные перегибы, но при этом не допускать грубых стратегических просчетов в деле сохранения популярности телевидения, как важной составляющей общего информационного поля.

К тому же, несправедливо отрицать, что эти передачи помогают решать проблемы отдельных граждан. Буквально на прошлой неделе за два дня для лечения одного ребенка собрали 400 000 манатов. Почему никто не пишет о том, что одна социальная передача за два дня собрала такую огромную сумму? Мы как-то запросили у телеканалов информацию по количеству случаев оказанной помощи – нам было предоставлено только за один год несколько сот кейсов: люди получали и получают качественное лечение, консультации, материальную помощь, приют, правовую помощь. Насколько правильно разрушать мост между людьми, которым требуется помощь и людьми, которые могут ее оказать? Я в этом не уверен.

— Я слышала, что у вас расширилась сфера регуляции. Ранее вы только телеканалы регулировали, а теперь еще и интернет-каналы?

— Нет. В наше поле деятельности входят лишь те каналы, которым мы выдали лицензию. В новом законе предусматривается функция для возможности регуляции тех интернет-каналов, которые хотят получить статус лицензированного вещателя.

— Сколько у нас таких каналов?

— Было четыре обращения, однако в данный момент мы не может выдавать этот тип лицензий, так как не закончено согласование стоимости лицензий. Мы предложили свои тарифы, они очень невысокие, сейчас идет их согласование в соответствующих структурах, это займет некоторое время.

— Можете ли вы предлагать телеканалам разработку какой-либо передачи, скажем познавательной, исторической как, например, History в National Geographic. Такие инициативы от вашей структуры могут исходить?

— Совет не может и не должен вмешиваться в редакционную политику телеканалов. Можно, конечно, в частном порядке что-то порекомендовать, но на реализацию любого предложения нужны средства, а функции Совета не предусматривают финансирование проектов или телеканалов.

Мы рассматриваем целиком телевизионный эфир и соглашусь — есть в Азербайджане потребность в просветительских каналах, это безусловно. При этом, надо отметить, что палитра наших каналов далеко не бедная. Чего явно не хватает в этой палитре, так это детского канала. Есть один детский канал, но он частный и не покрывает целиком потребность детской аудитории. Данную проблему мы неоднократно озвучивали, я считаю серьезным упущением то, что в этой сфере до сих пор нет развития.

Дети должны иметь возможность, тем более в эпоху интернета, безопасно и в целях развития смотреть детские фильмы, передачи. Нужно, чтобы родитель был спокоен за своего ребенка, когда тот смотрит телевизор, причем нужны именно тематические телеканалы, а не отдельные передачи на телеканалах для взрослой аудитории.

Что касается образовательной сферы – в эфире AzTV и ITV есть целый набор очень качественных интеллектуальных передач, как собственного производства, так и лицензионных. Немало просветительского контента и на тематических телеканалах — новостных телеканалах, на канале Культура. Даже спортивные телеканалы в определенном смысле несут просветительскую функцию, так как пропагандируют здоровый образ жизни. Что касается частных телеканалов общего формата, то и тут регулярно выходят в эфир проекты этого направления, документальные фильмы, хотя конечно далеко не в тех масштабах, которые имеют место на телеканалах с государственным финансированием. Считаю нужным это говорить, так как при критике национального телевидения за имеющиеся проблемы, совершенно забываются те тысячи часов передач просветительского характера, за которым стоит труд многих людей.

Тем не менее, в прошлом году мы объявляли тендер на создание сугубо образовательного канала, были поданы заявления со стороны шести участников. Соответствующая комиссия ознакомилась с возможностями участников, но в конечном счете пришла к выводу, что ни один из претендентов не готов создать качественное образовательное ТВ, отвечающее ожиданиям общества. Возможно, в будущем произойдут позитивные изменения.

С другой стороны, в новом законе предусмотрена возможность появления кабельных телеканалов, у которых при наличии 4 часов в прайм-тайме на азербайджанском языке появляется возможность монетизации телеканала в целом. Вы наверняка знаете, что дубляж довольно затратное занятие и каждый час — это расход. Но, к примеру, если кто-то сумеет осилить ежедневный перевод 4-х часов продукции того же National Geographic на азербайджанский, то получит возможность локальной монетизации его вещания в остальное время, конечно, при условии соответствующих договоренностей с оригинальным каналом. То есть, это новая возможность и будет ли она востребована, покажут ближайшие годы.

— У нас доступ к информации на азербайджанском языке очень ограничен. Правда, в последние годы в стране наблюдается хорошая тенденция, больше переводов стало, но все-равно, их недостаточно.

— Верно. Именно поэтому мы сделали такое предложение при разработке закона. Получится, не получится — другой вопрос, но мы такую возможность создаем.

— Что касается кабельного телевидения. Можете ли вы вмешаться и запретить трансляцию конкретного канала? Я почему спрашиваю. Когда мои дети были маленькими, я заблокировала американский канал Cartoon Network. Мультфильмы на этом канале очень безобразные, агрессивные, разрушающие психику ребенка, в них сплошной «словесный понос». Я решила, что мои дети не должны этого видеть. Ребенок – он как губка, впитывает в себя все, что видит.

— Только в том случае, если он представляют угрозу государственной безопасности.

— А этот канал и есть угроза государственной безопасности, угроза будущему поколению. Ведь нравственное воспитание — составляющая госбезопасности.

— Это очень непростой вопрос, но то, о чем вы сказали — серьезно в любом случае. В чем я вижу решение? Должна быть создана комиссия, которая рассмотрит и обоснует опасность, исходящую от этого телеканала. Тут очень могла бы помочь Национальная ассоциация вещателей, которая бы рассматривала и решала подобные вопросы без вмешательства государства. Сейчас эта ассоциация тихо-тихо начинает создаваться, мы со своей стороны поддерживаем данный процесс. Ваш вопрос может быть одним из первых, выдвинутых на обсуждение в этой ассоциации. В Азербайджане около десяти детских каналов транслируются кабельными операторами. Все ли они одинаково полезны для подрастающего поколения? Здесь обязательно должно быть мнение специалистов, детских психологов, самих операторов, представителей медиа. Когда будет создана ассоциация, я думаю, вам следует обратиться туда и поднять этот вопрос. Я уверен, будет реакция, если будут приведены аргументы в пользу закрытия вредного канала. В то же время, не дожидаясь создания ассоциации, мы как Совет, можем поднять озвученный вами вопрос и провести консультации с соответствующими структурами, в первую очередь конечно же с Государственным комитетом по делам женщин, семьи и детей, постараемся заняться этим в кратчайшие сроки.

— Какие еще новшества нам ожидать?

— К концу этого года ожидается очень серьезное событие в азербайджанской телеиндустрии. Совет дал старт этому процессу еще в 2020 году, скоро работа завершится. А именно, начнется полноценное измерение рейтинга телепередач. В настоящее время измерение рейтинга ведется, оно существует как 15 лет, но технически оно устарело. Сегодня измерение рейтинга в Азербайджане все еще осуществляется у людей преимущественно с ламповыми телевизорами, или подключенных к аналоговому вещанию в кабельных сетях. Но эти домохозяйства нельзя считать репрезентативной частью всего азербайджанского общества. 150 домохозяйств с невысокими доходами – вот с полученными от этих семей цифрами вынужденно работают наши каналы. Для Азербайджана же нужно хотя бы 700 домохозяйств с представлением всех пластов населения. Новый проект охватит 950 домохозяйств – это весьма большой показатель даже по мировым меркам. К работе подключена британская компания — лидер мировой индустрии измерений. К концу осени проект будет полностью запущен. Конечно, реализация такого масштабного проекта не могла бы быть осуществлена без внимания и поддержки высшего руководства страны.

Что это даст? У государственных структур, телеканалов, рекламных агентств, рекламодателей будет реальное понимание того, какие телеканалы, передачи и в каких объемах привлекает внимание аудитории. Более того, эта информация будет, как и в других странах, частично открытой. Таким образом каждый пользователь интернета, в том числе журналисты, получат доступ к этим данным – достаточно будет зайти на сайт компании-измерителя. Для бизнеса же это создаст возможность проведения более эффективных рекламных кампаний, чем сегодня и это на самом деле очень важно. Ведь одна из самых больших проблем нашего современного телевидения – недостаток средств для качественного развития.

В целом, отвечая на ваш вопрос об ожидаемых новшествах, можно уже сказать, что начавшийся в 2020-м году процесс создания фундамента для развития телевизионной индустрии в этом году завершается. Напомню, что в начале этого года президентом был утвержден закон «О Медиа». В начале этого же года в тесной координации с Министерством связи и цифровых технологий осуществлен успешный перевод азербайджанских телеканалов в формат HD-вещания на спутнике. Есть надежда что в текущем году, наконец, сформируется полноценная и активная ассоциация вещателей, а также уверенность в успешном старте телеизмерений до конца года. Кроме того, обсуждаются будущие совместные проекты с Агентством по развитию медиа и ведущими вузами, направленные на повышение квалификации кадров.

Рамелла Ибрагимхалилова