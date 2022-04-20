Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто согласие по ряду вопросов, передает «Интерфакс».

Пашинян на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сказал, что на переговорах с Путиным «пришли к окончательному согласию по ряду важных вопросов, в том числе, связанных с безопасностью, вопросом Карабаха, разблокирования региональных коммуникаций, процессом делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном».