Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix сообщил о потере 200 тыс. подписчиков за три месяца.

«Клиентская база компании сократилась на 200 тыс. подписчиков за период с января по март», — сообщает издание со ссылкой на отчет компании.

Отмечается, что Netflix «впервые за свою историю столкнулся со снижением числа подписчиков по всему миру». По данным газеты, акции Netflix упали на 25,7% на фоне таких показателей.

«Теперь Netflix готовится к тому, что ситуация может стать еще хуже из-за прогнозируемой потери еще 2 млн подписчиков в период с апреля по июнь», — говорится в сообщении.