КПРФ предлагает сделать флаг СССР государственным, заменив им российский триколор, чтобы закрепить за РФ принцип правопреемственности Советского союза на своей территории. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие этого закона «позволит устранить имеющийся исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, а также будет способствовать патриотическому воспитанию граждан», «сохранит почитание и память о наших предках — защитников Отечества».

КПРФ отмечается, что еще в 1910-м году при Министерстве юстиции Российской империи предложили отменить российский триколор. В ходе совещания 10 мая 1910 года чиновники пришли к выводу, что ни бело-сине-красный, ни черно-желто-белый флаг не являются историческим русским флагом.

«Совещание предложило бело-сине- красный флаг отменить (оставив его лишь для коммерческих торговых судов во внутренних водах)», — указано в пояснительной записке к законопроекту КПРФ.

Отмечается, что расходы на реализацию закона потребуют государственного финансирования и изменения бюджета.