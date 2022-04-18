Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились.

Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим», — добавил он.

По его словам, на востоке и юге российские войска атакуют немного более продуманно, чем раньше: «Ищут слабые места, чтобы зайти основными силами. Но пусть не надеются, что им это поможет.

Освобождение всей нашей территории — это лишь вопрос времени».