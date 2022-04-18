Мать, бросившая свою дочь в вольер с медведем в зоопарке, пройдет принудительное лечение, такой приговор вынес сегодня Юнусабадский районный суд по уголовным делам в Ташкенте.

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Женщину 1991 г.р. признали виновной в общественно опасном деянии, которое она совершила в невменяемом состоянии. Ее отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу, пишет Sputnik Узбекистан.

Решение районного суда может быть обжаловано в вышестоящем органе.