Посетительница зоопарка забросила свою малолетнюю дочку в медвежий вольер

Молодая женщина в зоопарке Ташкента сбросила девочку в вольер с бурым медведем. Как сообщила в пятницу пресс-служба зоопарка, ребенок не пострадал от хищника.

«28 января, около 12:00 (11:00 бак.вр.) неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики, сбросила маленькую девочку в вольер к медведю», — говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать женщине, но им это не удалось, в результате ребенок упал к хищнику с высоты почти 5 м.

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Сообщается, что кавказский бурый медведь по кличке Зузу следил за действиями женщины лежа в вольере, когда та намеревалась бросить ребенка. Затем зверь «медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел». Специалисты «быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел».

Ребенок был извлечен из вольера и обследован медсестрой. «Девочка пострадала только от падения с высоты почти 5 м, а не от зубов хищника», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что «при первичном осмотре кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено».

В настоящее время правоохранительные органы расследуют причины произошедшего, ребенок, возраст которого не уточняется, находится под наблюдением врачей. В администрации зоопарка подчеркнули, что берут на себя все расходы по оказанию медицинской помощи пострадавшей.

Пресс-служба отметила, что медведь поступил в ташкентский зоопарк из бакинского в 2017 году и отличался «общительностью, игривостью и открытостью к публике». Там отметили, что у медведя нет озлобленности по отношению к человеку. Такое поведение животного объясняется как результат «правильного обращения сотрудников отдела с хищником в неволе, их доброе и бережное отношение к медведю».