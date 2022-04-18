В Украину и страны ближнего зарубежья готовы выехать более тысячи немецких врачей для оказания помощи раненым в ходе войны. Об этом сообщил медицинский президент Клаус Рейнхардт, передает RND.

По его словам, в Украине не хватает не только лекарств, но и персонала. Немецкая медицинская ассоциация создала портал, где врачи могут зарегистрироваться для получения назначения на месте.

Более 1100 врачей из Германии зарегистрировались на онлайн-портале Немецкой медицинской ассоциации, чтобы помогать лечить больных и раненых в Украине или странах ближнего зарубежья.

«Цифра показывает, насколько велика солидарность между медиками и народом Украины. Ведь эта задача может быть опасна для жизни», — сказал Рейнхардт.