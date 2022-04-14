Если санкционное давление сохранится на нынешнем уровне, экономике России потребуется минимум два года на перестройку. Об этом журналистам заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Конечно, нашей экономике придётся перестраиваться, мне кажется, что надо разделить среднесрочный и долгосрочный период. Если санкции сохранятся на том же уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года потребуется, не меньше», — сказал он.

По словам Кудрина, это будет лишь первый этап. Дальнейшая перестройка может занять долгие годы, ведь речь идёт об импортозамещении целого ряда товаров.