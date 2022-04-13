Первые 20 бронеавтомобилей Bushmaster доставлены в Украину из Австралии. Военная техника доставлена на польский военный аэродром Жешув, пишет Telegram-канал Pavlovsky News.

Bushmaster перевозили на американском военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III вместе с другой военной помощью, оборудованием и снаряжением.

Чтобы доставить всю партию бронемашин стоимостью 38 млн долларов понадобится еще несколько рейсов.

«Австралийские специалисты по вопросам национальной безопасности мне сказали, что это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны», — сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.