МИД Ирана принял решение закрыть свои консульские учреждения в Афганистане, сообщает издание Al-Monitor. Решение последовало после того, как толпы людей в афганском городе Герат забросали иранское консульство камнями.

Поводом для волнений послужили видеозаписи, на которых афганские беженцы в Иране якобы подвергаются издевательствам. Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность «Талибана».

12 апреля иранский МИД вызвал временного поверенного в делах «Талибана» в Тегеране, заявив ему официальный протест. Поверенного уведомили, что иранские консульства в Афганистане останутся закрытыми до тех пор, пока Тегеран не получит заверения талибов о полной безопасности иранских представительств. Иранские официальные лица также потребовали судебного преследования афганских демонстрантов, причастных к нападению на дипмиссию в Герате.