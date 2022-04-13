Стали известны некоторые подробности умышленного убийства пожилой жительницы поселка Ени Сураханы Натальи Поповой, совершенного 11 апреля в 22:00.

Как сообщили Minval.az в Управлении полиции Сураханского района, к убийству причастен проживавший вместе с Поповой ее внук — Иманов Мурад Муса оглу (1999 г.р.). Он задержан. По предварительным данным, Иманов перерезал 69-летней бабушке горло, а затем перетащил ее тело на участок, расположенный за домом и бросил там.

В ходе допроса выяснилось, что молодой человек работал тату-мастером, а в качестве причины, толкнувшей его на убийство, указал на то, что он устал от жизни. По этой причине якобы и произошел конфликт между родственниками. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

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