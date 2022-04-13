Сегодня гора Фаррух находится под нашим контролем, там развевается азербайджанский флаг.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

«Речь шла об источнике большой опасности. Неоднократно оттуда и из других сел открывался огонь в направлении Агдама. Гору Фаррух, на мой взгляд, сейчас знают во всем мире, и великая гора Азербайджана, гора Фаррух, сегодня находится под нашим контролем, там развевается азербайджанский флаг. Гора Фаррух имеет большое значение для безопасности Хачинчая и использования этой воды. Далее планируется ремонт водохранилищ Ашагы Конделенчай, Конделенчай-1 и Конделенчай-2. Запланирована реконструкция Левобережного канала Тертерчай, водохозяйственного комплекса Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов, в том числе выявление источников воды. Потому что источники воды советского времени по каким-то причинам могут не подойти», — сказал Ильхам Алиев.