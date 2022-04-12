Турция уверенно движется по пути превращения в своего рода логистическую сверхдержаву. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

«Турция движется к тому, чтобы стать логистической сверхдержавой с широкой географией, простирающейся от Лондона до Пекина, от Сибири до Южной Африки», — сказал, в частности, турецкий лидер.

В своей речи глава государства затронул широкий спектр вопросов, включая сбои в цепочке поставок на мировом рынке, вызванные пандемией COVID-19 и вооруженными конфликтами в различных регионах планеты, включая Украину.

«К сожалению, в последние годы месяцы Рамадан омрачаются проблемными повестками дня. Мир уже некоторое время переживает чрезвычайные периоды, вызванные пандемиями и войнами, а нарастающая неопределенность, возникающая из-за экономических, социальных и политических кризисов, влияет на жизнь каждого», — сказал президент Эрдоган (цитата по «Анадолук»).

Он подчеркнул, что Турция выступает за мирное урегулирования существующих конфликтов. По его словам Анкара позиционирует в качестве конструктивного фактора на международной арене, где она «не получила должного места после двух мировых войн».

Президент Эрдоган коснулся и мер правительства по обеспечению экономической стабильности, включая борьбу с искусственным завышением цен. Он выразил уверенность, что власти «устранят ценовой ажиотаж, точно так же, как они разгромили террористические организации».

Президент Эрдоган рассказал, что власти продолжат стимулировать занятость населения. По его словам, для этого работодателям в течение 3-6 месяцев будут предоставляться средства, необходимые для выплаты заработной платы и пособий вновь нанятым работникам, при условии, что они сохранят их в течение следующего года или двух.

Турецкий лидер вновь подтвердил решимость обеспечить достижение страной целей, поставленных на 2023 год.

Он отметил также, что в Турции прилагаются все необходимые усилия для вхождения страны в число 10 крупнейших экономики мира.

Глава государства заявил, что к 2053 году в развитие инфраструктуру железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного сообщения Турции планируется инвестировать 198 млрд долларов.