Секретная мониторинговая служба НАТО начала работать в Одессе и отслеживать корабли ВМФ РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах и его информатора в украинских войсках.

Согласно данным собеседника агентства, мониторинговая группа НАТО действует в одном из пригородов Одессы. Работники службы оснащены оборудованием, позволяющим определить точные координаты любого судна в акватории Черного моря в радиусе 200 километров.

«Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», — рассказал источник.

Также собеседник отметил, что задачами группы являются недопущение высадки российского десанта в Одесской области и выдача местонахождения кораблей России для наведения украинских противокорабельных ракет «Нептун».