Применение российскими войсками фосфорных бомб в Донецкой области повышает вероятность их будущего применения в Мариуполе по мере усиления боев за город.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В Минобороны Британии подчеркнули, что, то что Россия продолжает использовать «неуправляемые бомбы», снижает способность войск различать цели и наносить удары, что может привести к значительному увеличению риска новых жертв среди гражданского населения.

«Российские обстрелы продолжались в Донецкой и Луганской областях, украинские силы отразили несколько атак, в результате которых были уничтожены российские танки, автомобили и артиллерийское оборудование», — говорится в сообщении.