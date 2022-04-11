Сербия проводит переговоры с Францией по вопросу приобретения 12 новых истребителей Rafale. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич после проведения военных учений «Огненный щит», сообщает РЕН ТВ.

«Мы ведем переговоры уже год о 12 самолетах Rafale. Оповещаю Вас, что мы ведем переговоры с еще одной страной о еще 12 самолетах. Rafale – новые, а другие переговоры идут о 12 подержанных, 12+12», – объяснил Вучич.

Сербский президент отметил существование еще третьей комбинации – истребительно-бомбардировочной авиации. По его словам, речь идет о трех странах, однако появляются и новые претенденты, так как конкуренция высока.