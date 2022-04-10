В Bloomberg назвали неизбежным первый за более чем сто лет внешний дефолт России. Российский дефолт 1998 года был объявлен по внутреннему долгу.

Первый с 1917 года внешний дефолт России будет объявлен из-за введенных против страны жестких санкций за нападение на Украину, пишет агентство.

Дефолт РФ грозит на фоне того, что Казначейство США приостановило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках. Когда попытка платежа в твердой валюте была заблокирована, Россия нарушила условия по двум выпускам облигаций, заплатив инвесторам рубли вместо долларов.

«Это подтолкнуло часы обратного отсчета на шаг ближе к дефолту. Риски дефолта в РФ появились после вторжения России в Украину в феврале и санкций против агрессора — российских банков, компаний и олигархов», — считают в агентстве.

Некоторые аналитики сомневались, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима Путина позволит России долго уходить от дефолта.

Согласно последнему исследованию ICE Data Services, данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев.

«Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт», — заявил главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на санкции Россия все еще зарабатывает миллиарды долларов от экспорта нефти и газа. С учетом этих поступлений правительство РФ говорит, что у них есть средства, чтобы расплатиться с кредиторами.