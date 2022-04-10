Украинские военные впервые сбили российский беспилотник, используя переданный Британией переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. Об этом говорится в заявлении ВСУ.

Как уточнили в командовании десантно-штурмовых войск ВСУ, это произошло в Харьковской области. Отмечается, что с помощью Starstreak был сбит российский беспилотник «Орлан».

Отметим, что Британия передала Украине ПЗРК Starstreak, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов, в конце марта.

