Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял главу пакистанской медиагруппы BOL Аишу Шейх, главу департамента международных отношений Группы Саеда Савеза Али, а также председателя ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (АзТВ) Ровшана Мамедова.

Как передает отдел социальных медиа и связей с общественностью ЗАО, на встрече обсуждались меморандум о взаимопонимании, подписанный вчера между АзТВ и медиагруппой BOL, и поощрение дружеских и братских связей между двумя народами. Было отмечено, что данные факторы будут способствовать развитию ряда сфер между двумя странами, в том числе информационных технологий.

Хикмет Гаджиев сказал, что азербайджанский народ высоко ценит поддержку Пакистаном Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Помощник президента проинформировал о том, что в Карабахе ведутся восстановительно-реставрационные работы, отметив уничтожение армянами историко-культурного наследия Азербайджана в регионе, минирование территорий. По его словам, вместо каждой мины, установленной армянами, будет посажено дерево.

Также было отмечено, что меморандум о взаимопонимании, подписанный между медиагруппой BOL и ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание», предусматривает обмен документальными фильмами, программами и поощрение культурных связей, а также проведение тренингов между двумя медиа-организациями.