Помочь пострадавшим от российского вторжения украинцам деньгами и всем необходимым. С таким призывом к руководству «Формулы-1» обратился четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Пилот команды «Астон Мартин» считает, что руководство «королевских гонок» делает недостаточно в сложившейся ситуации и призвал оказать гораздо большую финансовую поддержку украинскому народу.

«Людям не хватает элементарных вещей, таких как еда, одеяла и другие вещи. Чтобы обеспечить этим людям, нужны деньги. «Формула-1″ зарабатывает много денег. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь людям, нуждающимся в помощи, и попытаться подумать, как мы можем собрать деньги.

Ужасно смотреть на происходящее. Это шокирует, когда ты включаешь новости. Ты думаешь, что ничего не может быть шокирующим, но это происходит каждый раз. Убивают невинных людей», — цитирует Феттеля Sky Sport.