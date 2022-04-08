Сегодня в возрасте 94 лет ушел из жизни историк-этнограф, доктор исторических наук, профессор, действительный член НАНА Теймур Буньядов.
Теймур Буньядов — лауреат орденов “Шохрат” и “Шараф”. Он был депутатом Милли Меджлиса Азербайджана I созыва.
Сегодня в возрасте 94 лет ушел из жизни историк-этнограф, доктор исторических наук, профессор, действительный член НАНА Теймур Буньядов.
Теймур Буньядов — лауреат орденов “Шохрат” и “Шараф”. Он был депутатом Милли Меджлиса Азербайджана I созыва.
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