Сегодня в возрасте 94 лет ушел из жизни историк-этнограф, доктор исторических наук, профессор, действительный член НАНА Теймур Буньядов.

Теймур Буньядов — лауреат орденов “Шохрат” и “Шараф”. Он был депутатом Милли Меджлиса Азербайджана I созыва.