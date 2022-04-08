Россия продолжит помогать Армении в «обеспечении охраны границы и укреплении обороноспособности». Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

«Мы будем продолжать с позиции ключевого союзника Армении помогать вам в укреплении обороноспособности, в обеспечении охраны границы», — сказал он.

Он также отметил, что Москва продолжит обеспечивать выполнение трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху, включая деятельность российского миротворческого контингента.

«По карабахскому урегулированию есть три группы договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ноябре 2020 года, в январе и ноябре 2021 года. И мы продолжим обеспечивать выполнение этих договоренностей, включая деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе в строгом соответствии с его мандатом (на самом деле он до сих пор не согласован между Баку и Москвой – прим. Minval)», — сказал он.