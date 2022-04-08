14:22 В результате ракетного удара по территории вокзала Краматорска погибли 39 человек, среди которых 4 ребенка, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Мэр города Александр Гончаренко, в свою очередь, заявил, что краматорские больницы не справляются с количество раненых.

«Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно», — заявил он.

По его словам, в момент обстрела на вокзале находилось около 4 тысяч человек, которые ожидали эвакуации.

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14:17 Незадолго до сообщений о ракетном ударе по Краматорску в телеграм-канале «Типичный Донецк» опубликовали видео запуска двух ракет.

Запуск был произведен из Шахтерска – города, который находится под контролем сил «ДНР».

Через 20 минут после этого поста глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин сообщил об ударе по вокзалу.

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12:24 По ж/д вокзалу Краматорска, откуда идет эвакуация жителей Донбасса, нанесли ракетные удары.

«Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины», — сообщил губернатор Павел Кириленко.

По его информации, по вокзалу ударили ракетами «Искандер». Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович также заявил, что упала российская ракета — «Искандер».

По предварительным данным «Укрзализныци», в Краматорске в результате удара около 30 погибших и более 100 раненых.

На ракетный удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ВС РФ ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации.

«Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте. российские изверги не оставляют своих методов. Не имея силы и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится», — отреагировал он.

В «ДНР», в свою очередь, обвинили в ударе Украину, заявив, что в районе вокзала был нанесен удар ракетой «Точка-У».

На обломках ракеты, которой был нанесен удар по вокзалу в Краматорске, видна надпись на русском языке «За детей», пишет «Медуза».

На фото — предмет, похожий на двигательный отсек ракеты «Точка-У», которая используется ВСУ Украины. В России эти ракеты сняты с вооружения и заменены на «Искандеры», но есть на хранении.