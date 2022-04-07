Военнослужащие Западного военного округа взяли под контроль приборостроительный завод, расположенный в Изюме Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины — Изюмский приборостроительный завод — выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортёры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, на территории предприятия была найдена документация, чертежи и журналы, в которых «отражена причастность стран НАТО к совместным проектам при разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и техники ВСУ». В министерстве отметили, что бои завершились несколько дней назад. Бойцы ВСУ при отступлении оставили переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы местного производства.