На горячую линию МЧС 112 поступила информация об обнаружении боеприпасов в Пираллахинском районе Баку. На место происшествия была вызвана специальная группа по разминированию Специальной аварийно-спасательной службы МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности в районе совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что боеприпас, обнаруженный при осмотре места происшествия, представляет собой один 100-мм артиллерийский снаряд ОФ-32.

Снаряд был вывезен для утилизации специалистами оперативной группы.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.