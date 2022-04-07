Наркодельцы два дня удерживали жителя Баку в заложниках и пытали, требуя от него согласия на торговлю «белой смертью». Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

По полученным данным, правоохранители узнали об этом после того, как 6 апреля в 12-е отделение полиции Сабунчинского района обратился с заявлением Фарид Пашазаде (1991 г.р.), ранее судимый за кражу. Он сообщил, что 4 апреля некто по имени Этибар отвел его в дом, расположенный в поселке Сабунчи и запер там. Злоумышленник требовал, чтобы Пашазаде согласился торговать для них наркотиками. Когда заложник отказал, Этибар вместе с подельником Искендером отняли у Пашазаде мобильный телефон. Они стали истязать его и снимать этот процесс на камеру телефона. Затем злоумышленники отпустили Пашазаде, но с условием, что он принесет им 2 000 манатов.

Вместо ожидаемых денег похитители дождались группу оперативников уголовного розыска, нагрянувшую на место, которое указала жертва преступления. Так, были задержаны Этибар Рзаев (1985 г.р.) и Валерий Шушков (1967 г.р). Известно, что Рзаев ранее был судим за разбой, а его напарник отсидел за решеткой срок за умышленное убийство, нанесение телесных повреждений и незаконное определение человека в психиатрическую лечебницу. В настоящее время в полиции работают над выявлением остальных лиц, причастных к торговле наркотиками.

Отметим, что наркоторговля в Азербайджане приобрела масштабы национального бедствия. Из года в год растет объем незаконного оборота наркотических средств.

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