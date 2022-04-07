Хакерская группировка Bandera Hackers сообщила о взломе сети российских сертификационных агентств и испытательных лабораторий. Запись об этом появилась в Twitter-аккаунте злоумышленников.

«Разрушили инфраструктуру, удалили 46 ТБ данных включая бекапы, выгрузили все данные из локальной CRM системы, задефейсили сайты», — гласит запись хакеров.

На скриншотах, которые опубликовали участники Bandera Hackers, видны названия таких организаций, как «ГлавРусСерт», «Оптима», «Дельта Эксперсс» и не только — всего более десяти компаний. Судя по описанию их деятельности, все они занимаются сертификацией и испытаниями различной продукции.

Сайты большинства вышеупомянутых организаций на момент написания новости не открываются. На главных страницах работающих веб-ресурсов встречаются баннеры с антивоенными лозунгами.