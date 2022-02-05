Посол Антонов: Россия не собирается ни на кого нападать

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.

«Россия не собирается ни на кого нападать, это невыгодно, это не отвечает нашим интересам», — сказал посол.

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Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов в Донбассе, пока Запад поднимает шумиху о якобы планах России напасть на Украину.