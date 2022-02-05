«Нас лучше не трогать». Лукашенко выступил с предостережением к странам Европы

Белорусский лидер Лукашенко выступил с предостережением к странам Европы. «Нас лучше не трогать», чтобы не было «последствий», предупредил Александр Лукашенко.

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В частности, он заявил: «Пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. К нам через Ла-Манш переплывет этот патлатый наш друг и скажет: «Ребята, всё!» Мы показали! Мы возле Алматы, а Путин — в Нурсултане взяли под контроль аэропорты, зачем?»

