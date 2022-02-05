В Беларусь прибыли российские штурмовики

Штурмовики Су-25СМ, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование в Беларусь. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь», — сказали в военном ведомстве.

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Российские летчики осуществили перелет с аэродрома в Приморском крае в Брестскую область, преодолев более 7 тыс. км.

«По прибытии на аэродром временного базирования российские экипажи изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению задач по предназначению», — уточнили в министерстве.