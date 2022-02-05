США прислали Украине восьмой самолет с 86 тоннами боеприпасов

В киевский аэропорт прибыл восьмой самолёт с 86 тоннами боеприпасов из Соединённых Штатов. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

Соответствующее заявление Резников сделал в своём Facebook.

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«Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооружённых сил составляет 86 тонн!» — написал он.

По его словам, с 22 января американские партнёры отправили на Украину более 650 т оборонного снаряжения.

Резников также заявил, что «продолжение следует».