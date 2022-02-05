Россия выделит Ирану 73 миллиона на строительство ТЭС

Минфин РФ согласился открыть аккредитив Ирану на сумму 73 миллиона евро для продолжения работ по строительству ТЭС «Сирик» в провинции Хормозган. Об этом заявил директор холдинговой компании по тепловым электростанциям (TPPH) Бехнам Хаэфинежад, передает ИРНА.

«ТЭС «Сирик» требуется 73 миллиона евро для продолжения работы в 2022 году, поэтому, после консультаций с российской стороной, Министерство финансов РФ согласилось открыть аккредитив (LC)»​​​, сказал Хаэфинежад.

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«Строительство иранской ТЭС «Сирик» началось в 2021 году», напомнил он, отметив, что в соответствии со сроками, первая фаза проекта вступит в эксплуатацию весной 2025 года.

Теплоэлектростанция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 350 МВт (общей мощностью 1400 МВт).