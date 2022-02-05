К Земле летит опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о скором сближении с Землёй астероида 138971 (2001 CB21), назвав его потенциально опасным для планеты. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на Newsweek.

По оценкам учёных, диаметр космического тела составляет 1,3 километра, что в четыре раза выше Эйфелевой башни. Максимальное сближение астероида с Землёй произойдёт 4 марта около 11:00 мск (12.00 – бак.вр.). В этот момент, двигаясь со скоростью более 43 тысяч километров в час, он пролетит на расстоянии трёх миллионов миль от планеты, что в десять раз больше расстояния от Земли до Луны.

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