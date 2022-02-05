Зеленский пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от ковида

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заболел штаммом «омикрон» коронавируса.

«Мы с Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления!» — написал Зеленский в своём Twitter.

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