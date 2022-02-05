США попросили изменить орбиту МКС

Американские специалисты попросили снизить орбиту Международной космической станции (МКС) на несколько километров на постоянной основе, заявил начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин.

«По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 км, а на 3 км меньше — 416 км», — сказал он в комментарии ТАСС.

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По словам баллиста, такой уровень может поддерживаться специалистами вплоть до принятия решения о затоплении станции.