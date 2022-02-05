Американские войска прибывают в Польшу

Первые американские военнослужащие, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе, прибыли сегодня в Польшу Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

Самолет с солдатами и офицерами 82-й воздушно-десантной дивизии США приземлился в аэропорту Ясенка под Жешувом. В пятницу там же приземлились восемь американских самолетов, на которых прибыла передовая группа.

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Всего в Польшу отправляются 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии. Ранее на этой неделе в страну начала прибывать американская военная техника.

Власти США ранее объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что они не станут участвовать в потенциально возможных боевых действиях в Украине, поскольку в их задачи входит лишь обеспечение обороны союзников по Североатлантическому альянсу.