Лукашенко готов оставить руководство страной

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что готов оставить руководство страной, если обстановка там нормализуется.

Лукашенко спросили, сколько еще лет он будет возглавлять государство. Президент ответил, что «всегда будет» в случае начала войны или возникновения ситуации наподобие той, которая сложилась после президентских выборов в 2020 году. «Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств», — подчеркнул он.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Если обстановка нормализуется, продолжил Лукашенко, то страна определится с его преемником, хотя журналисты уже сейчас строят гипотезы по поводу того, кто может возглавить Белоруссию. «Если все будет спокойно, вот он <…> [и] появится, мы определимся», — пояснил президент.

Он провел параллель с временами правления советского лидера Леонида Брежнева (1906-1982), который оставался на высшем посту до конца жизни. «Я сейчас понимаю, насколько он был зависим не только от обстоятельств, а от тех людей, которые его окружали, его поддерживали, — сказал Лукашенко. — Ты просто повязан всем тем, своей страной, которую ты создавал своими руками».

«Это даже не служба, это служение», — заключил он.