Посол Пакистана выразил Азербайджану благодарность

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе выразил Азербайджану благодарность.

Об этом дипломат написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

“Я благодарю братский Азербайджан за поддержку в вопросе Джамму и Кашмира. Очень много людей пришли, чтобы посмотреть выставку фотографий, организованную в Ganjlik Mall. Пусть история незаконной оккупации Индией Джамму и Кашмира распространится по всем уголкам мира”, — отметил посол.

Сегодня отмечается День солидарности Кашмира.