Эрдоган: Турция ведет историческую борьбу на пути укрепления позиций на мировой арене

Современная Турция ведет историческую борьбу на пути укрепления позиций на мировой арене. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу в онлайн-режиме к участникам церемоний открытия ряда автомобильных дорог и тоннелей в северо-западной провинции Зонгулдак.

​​​​​​​Глава государства подчеркнул, что курс Анкары на включение в ТОП-10 ведущих экономик остается неизменным.

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Эрдоган сообщил, что на данный момент одним из приоритетов правительства является повышение благосостояния населения.

«Мы делаем все возможное для устранения социальных проблем, связанных с инфляцией и повышением цен на коммунальные услуги. Особый упор делается на поддержку малообеспеченных слоев населения, в том числе пенсионеров. Уверен, что мы преодолеем все проблемы, в том числе инфляцию», — заверил президент (цитата по «Анадолу»).

По его словам, в зависимости от экономических процессов, власти предпримут новые шаги по защите интересов работников.